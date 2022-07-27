Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi - Son Dakika
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Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi

27.07.2022 11:13
Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi

Isparta'da genelinde yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullardaki 6 bin 100 sıranın yenilendiği bildirildi.

Isparta'da genelinde yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullardaki 6 bin 100 sıranın yenilendiği bildirildi.

Kentte, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için okul sıralarının yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda eskimiş okul sıraları 3 aşamadan geçirildi. Zımparalanma işleminin ardından dolgu işlemi yapılan sıralar, son olarak cilalandı.

Yenilenen 6 bin 100 sıra öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin, "Yaklaşık 6 bin 100 okul sıramızı yenileyerek hem öğrencilerimizin rahatlığını sağladık hem de devletimize katkı sağladık." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi - Son Dakika
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