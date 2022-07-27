Isparta'da 6 bin 100 okul sırası yenilendi

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin , "Yaklaşık 6 bin 100 okul sıramızı yenileyerek hem öğrencilerimizin rahatlığını sağladık hem de devletimize katkı sağladık." dedi.

Isparta 'da genelinde yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullardaki 6 bin 100 sıranın yenilendiği bildirildi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Isparta, Güncel, Son Dakika

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