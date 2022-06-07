Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek - Son Dakika
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Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek

07.06.2022 16:15

Isparta'da hurdaya ayrılmış otobüs, yeniden dizayn edilerek, "geri dönüşüm otobüsüne" dönüştürüldü.

Isparta'da hurdaya ayrılmış otobüs, yeniden dizayn edilerek, "geri dönüşüm otobüsüne" dönüştürüldü.

İçinde atık malzemelerden yapılan ürünlerin sergileneceği otobüsün açılışı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca tarafından yapıldı.

Başkan Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, evlerde çöp ve atık olarak nitelendirilen malzemelerin küçük dokunuşlarla herkesin kullanabileceği ürünler haline getirebildiğini söyledi.

"Kesinlikle kullanılamaz" denilen bir otobüsü hurdalıktan alarak, yeniden dizayn ettiklerine değinen Başdeğirmen, otobüsün içine atık malzemelerden yapılan ürünlerin konulduğunu dile getirdi.

32 metrelik İndigo Batik Kumaş Boyama tekniği çalışması

Kente Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında 32 metrelik İndigo Batik Kumaş Boyama tekniği çalışması yapıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada 32 metrelik tekstil ürünü, geleneksel "İndigo" yöntemiyle boyandı.

Genç, uygulanan boyama tekniğinin Anadolu coğrafyasında çivit otu boyama olarak bilindiğini söyledi.

Boyama tekniğine ilişkin bilgi veren Genç, "Bitkinin yaprakları bir dönem bekletilip fermente oluyor. Boyadığınız zaman önce sarı sonra yeşil, mavi ve laciverte doğru gidiyor. Daha önce Anadolu'da dokumalarda kullanılmış. Biz de tekstil, dokuma gibi tüm alanlarında kullanıyoruz. Isparta'ya özel 32 metrelik bir çalışma yaptık. Daha önce bu kadar büyük bir çalışma yapmadık. Aslında Türkiye ve dünya rekoru da olabilir. En son Gaziantep'te 27 metrelik bir çalışma yapmıştık Isparta'da bu rakam 32 metre oldu." diye konuştu.

Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek
Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek
Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek
Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm otobüsüyle sıfır atığa dikkat çekilecek - Son Dakika

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