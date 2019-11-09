Son Dakika Haberleri: Isparta'da gıda denetimleri
Son Dakika Güncel Isparta'da gıda denetimleri

Isparta'da gıda denetimleri

7 saat önce

Isparta'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Isparta'da gıda denetimleri, System.String[]

Isparta'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, yaptığı açıklamada, denetimlerin gıda depoları, yem satış depoları, okul kantinleri, öğrenci yurt ve pansiyonu ve yemekhanelerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Denetimler esnasında ilgililere bilgilendirmelerde bulunulduğunu aktaran Dolunay, şunları kaydetti:

"İnsanımıza güvenilir gıdanın arzı için bütün denetim çalışmalarına aralıksız devam edileceğiz. Özellikle okul kantinlerinde cips, enerji içecekleri, çikolata, gazoz ve meyveli içeceklerin satışı yapılmayacak. Satışı yapılan ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Veliler ve öğrencilerin okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka '174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini istiyoruz."

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da gıda denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]