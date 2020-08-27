Isparta'da göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yüzmek için suya giren 5 gençten kardeş olan iki genç boğularak hayatını kaybetti. 3 kişi ise çevredeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler iddiaya göre dubaları birbirine bağlayıp birleştirerek suya atlayabilmek için üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kıyıdan uzaklaşan ve iyi yüzme bilmeyen gençler duba ayrılınca düşmemek için bir süre çaba sarf etti. Zamanla yorulan gençler suya düşünce olayı gören balıkçı teknesi sudaki gençlerden üçünü kurtardı. Üç kişinin 'İki arkadaşımız daha vardı' demeleri üzerine bölgeye tekrar giden balıkçılar berrak suyun içinde hareketsiz yatan gençleri gördü. Yalvaç Kumdanlı nüfusla kayıtlı Orhan Yıldırım (16) ve Osman Yıldırım (18) kardeşler sudan çıkartıldı, ancak öldükleri belirlendi.

Kurtarılan gençler Mehmet T. (18), Ramazan K. (18) ve Bulut K. (20) ise olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Cansız bedeni gölden çıkarılan Yıldırım kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA