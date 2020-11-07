Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek - Son Dakika

Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek

07.11.2020 10:55
Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek, System.String[]

Isparta'da 2014 yılında ziyarete kapatıldıktan sonra deprem güçlendirme çalışması başlatılan ancak bu çalışmadan vazgeçilen kent müzesi yeniden inşa edilecek.

Isparta'da 2014 yılında ziyarete kapatıldıktan sonra deprem güçlendirme çalışması başlatılan ancak bu çalışmadan vazgeçilen kent müzesi yeniden inşa edilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, müzenin yeniden yapılması talebini bakanlığa ilettiklerini bildirdi.

Isparta'da 2014 yılında etnografya salonunda tavan kaplamalarının deforme olarak düşmesi sonucu ziyarete kapatılan kent müzesinde Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan incelemelerin ardından tadilat çalışması yapılması kararı çıktı. Tadilat kapsamında müze binasının belli bölümlerinin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak yeniden yapılması kararlaştırıldı. 2018 yılında güçlendirme ve tadilat çalışması başlatılan müzede bazı bölümlerin de yıkılması kararı alındı. Bu nedenle müzenin güçlendirme ve tadilat çalışmalarından vazgeçildi. Aradan geçen sürenin ardından Isparta Müzesi'nin tamamen yıkılarak, yeniden inşa edilmesi kararı alındı.

"2021 yılı için talebimizi bakanlığa ilettik"

İl Genel Meclisi'nde İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı tahmini bütçe görüşmelerinde sunum yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, müzenin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Kent müzesinin uzun süredir herkesi rahatsız ettiğine değinen Göçer, "Müzemiz depreme dayanıklılık noktasında bir testten geçti ve güçlendirme kararı çıktı. O proje yürürken binaların güçlendirmesi için açıldığında bir binanın daha yıkılması ve ardından sayın valimizin de katılığı bir toplantıda bu projenin tamamen tasfiye edilmesi, yeni bir proje yapılması kararı verildi. Güçlendirme çalışması için ihaleye çıkılmış proje tasfiye edildi. Niyetimiz 2021 yılında yeni bir müze inşaatına başlamaktı. Bu konuda resmi talebimizi ilettik. Turizm Bakanlığı'nın bütçesi belli olduktan sonra umudumuz 2021 yılı içerisinde o alanda yeni bir müze planlamasıyla bu işi yapmak" dedi.

1985 yılında ziyarete açılmıştı

Isparta'da 1971 yılında temeli atılan Müze binası inşaatı 1984 yılında tamamlanmış ve 6 Mart 1985 yılında ziyarete açılmıştı. Müze binası yıpranması nedeniyle 1997 yılında onarıma alınmış ve 2002 yılında teşhir-tanzim çalışmaları yenilenerek, ziyarete hazır hale getirilmişti. Isparta Müzesi'nde 2008 yılı sonu itibarıyla 2953 adet arkeolojik, 2352 adet etnografik, 12671 adet sikke olmak üzere toplam 17 bin 976 adet eser bulunuyordu. - ISPARTA

Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek
Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek
Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek
Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek
Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek
Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek

Isparta, Deprem, Turizm, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da güçlendirme çalışması durdurulan kent müzesi yeniden inşa edilecek - Son Dakika


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