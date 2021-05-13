Isparta'da gül hasadı başladı - Son Dakika

Isparta'da gül hasadı başladı

13.05.2021 06:10

Isparta'da gül hasadı başladı Sessiz başlayan gül hasadında turizm beklentisi bayramdan sonraya kaldı Sabahın erken saatlerinde toplanan gül çiçeği, çuvallara konularak, önce kantarlarda tartılıyor daha sonra fabrikalara taşınıyor.

Isparta'da gül hasadı başladı

Sessiz başlayan gül hasadında turizm beklentisi bayramdan sonraya kaldı

Sabahın erken saatlerinde toplanan gül çiçeği, çuvallara konularak, önce kantarlarda tartılıyor daha sonra fabrikalara taşınıyor.

Sadece Ardıçlı köyünde bin işçi gül çiçeği hasadı yapıyor

ISPARTA - Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da hasat Keçiborlu ilçesinin Ardıçlı köyünden başlarken, tam kapanma döneminde turist gelememesi nedeniyle bahçelerde sessizlik hakim. Gül bahçeleri, Ramazan Bayramı'nın ardından başlaması beklenen normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünya gülyağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül çiçeği hasadı Keçiborlu ilçesinin Ardıçlı köyünden başladı. Her sene binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan gül bahçeleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle hasat başlangıcını sessiz yaptı. Ramazan Bayramı'nın ardından atılacak normalleşme adımlarıyla birlikte gül bahçeleri yine turistlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

100 yılı aşkın süredir kentte üretimi yapılan gül çiçeği yoğun olarak Gönen ilçesinin Güneykent beldesi, Keçiborlu ilçesinin Senir beldesi ile Kılıç, Ardıçlı, Gülköy ve civar köylerle birlikte Eğirdir İlçesi Sorkuncak köyünde yetiştiriliyor. Mayıs ayında yüksek kesimlerden başlayan hasat dönemi Haziran ayının son haftasına kadar sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde işçiler yardımıyla toplanan gül çiçeği, çuvallara konularak, önce kantarlarda tartılıyor daha sonra fabrikalara taşınıyor. Fabrikalarda kazanlara konulan güller, gülyağı ve gülsuyuna dönüşüyor.

"Gül rekoltesinde düşüklük var"

Ardıçlı köyü muhtarı Ali Çallı, 2021 yılı gül hasat sezonunun bu sene biraz geç başladığını belirterek, pandemiden dolayı işçilerin de yeterli sayıda gelemediğini söyledi. Çallıi "İşçi sayımız yetersiz geliyor. Gül rekoltesinde düşüklük var. Çiçeklerimiz az. Şu anda bine yakın işçimiz var. Geçen yıl bin 500'ü bulmuştu bu sayı. İzinleri alamadığımız için sayımız bu sene düştü. İşçilerin gelmesi bayram arkasına kaldı" dedi.

"Öğleden sonra toplanmasında rekolte biraz düşük oluyor"

Geçen yıl ki gül çiçeği rekoltesini yakalamak istediklerine değinen Çallı, "Gül toplamaya sabah saatlerinde başlıyoruz. Öğlene kadar çiçeğimizi topluyoruz. Öğleden sonra toplanmasında rekolte biraz düşük oluyor. Bu durumun bize, işçiye ve fabrikaya zararı oluyor. Saat 06.30'dan 12.00'a kadar topladığımız çiçek de hepimiz karlıyız" dedi.

"4-4,5 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gülyağı çıkacağını tahmin ediyoruz"

Ardıçlı köyünde 4 bin dekar alanda gül üretimi yapıldığını kaydeden Ali Çallı, gül yağı üretiminin de hava şartlarına göre değiştiğini belirtti. Çallı, "Havanın çok sıcak olduğu zamanlarda 5-5.5 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gül yağı çıkıyor. Yağmur yağdığı zaman 2,5-3 tona düştüğü oluyor. Bu sene sıcaklardan dolayı 4-4,5 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gülyağı çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"20 Mayıs'tan sonra turistleri bekliyoruz"

Çallı, tam kapanma dönemi nedeniyle gül bahçelerinde turist ağırlayamadıklarını ancak bayram sonrasında bu konuda beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. "Sözleşmelerimizi yaptık. 20 Mayıs'tan sonra daha kalabalık bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. Herkesi köyümüze bekliyoruz" dedi.

"Isparta'da gül çiçeği en erken bizim köyümüzde açar"

Köyün eski muhtarı ve gül üreticisi Yakup Yolcu ise gül hasat sezonunun Keçiborlu'da başlayıp Keçiborlu'da sona erdiğini söyledi. Manzarası güzel bir yerde gül hasadı yapıldığını ifade eden Yolcu, "Isparta'da gül çiçeği en erken bizim köyümüzde açar. Şu anda bahçelerimiz turizmle birlikte dolu olması lazımdı ama pandemi nedeniyle doluluk yok. Kısıtlamalar kalkarsa bayram sonrası katılım yüksek olacak" diye konuştu. Yolcu, köyde bu sene gül çiçeği rekoltesinin düşük olduğunu belirterek, "Ama daha yolun başındayız" dedi.

"Biraz sıkıntılı bir sezon ama sonu inşallah hayırlı olur"

Gül üreticisi Mehmet Yurdakul da sezonun sönük başladığını söyledi. Gül ve fiyat akıbetinin belli olmadığını belirten Yurdakul, "Girdiler çok fazla. İşçi sıkıntımız var. Her ne kadar muhtarlığımız işçiler için altyapı hazırlamışsa da yeterli sayıda işçi gelmedi. Gül rekoltesi bu yıl biraz düşük. Biraz sıkıntılı bir sezon ama sonu inşallah hayırlı olur" dedi.

"6.80-7 TL arasında fiyat beklentimiz var"

Gül çiçeği kilogram fiyatı beklentisini dile getiren Yurdakul, "Fiyat beklentimiz geçen yıl ki fiyat olan 6.80-7 TL arasında. Ama neticede bu durum gül verdiğimiz kişiler bağlı. Ayrıca Avrupa'da pazarların açılmasına bağlı. Pandemiden pazarlar açılmazsa ne olacağı belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı
Isparta'da gül hasadı başladı

Keçiborlu, Isparta, turist, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da gül hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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