Isparta'da gül konvoyu - Son Dakika

Isparta'da 'gül konvoyu'

ISPARTA Belediyesi tarafından bu yıl 4-7 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen festival yerine 'gül konvoyu' etkinliği düzenlendi.

Isparta'da gül ve turizm farkındalığı oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Gül Festivali bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmadı. Isparta Belediyesi, Mimar Sinan Caddesi'nde 'gül konvoyu' düzenledi. Saat 18.00'de Isparta Belediyesi önünden mehteran ekibi, Off Road kulübü ile motorcuların da katıldığı konvoy, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Araç konvoyunda caddeler gül suyu ile yıkandı. Yine belediyenin Tır kasasında oluşturulan gül bahçesinden ise caddelere gül serpildi.

Konvoyu izleyen vatandaşlara, emniyet ekipleri tarafından sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Konvoy, Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in korteji selamlamasının ardından son buldu.