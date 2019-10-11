Son Dakika Haberleri: Isparta'da, güreşte geleceğe yatırım
Son Dakika Spor Isparta'da, güreşte geleceğe yatırım

Isparta'da, güreşte geleceğe yatırım

12 dakika önce

Isparta Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Antrenörleri, kentteki 12 ilçede güreş dalında yetenekli sporcu tespiti için tarama çalışması başlattı.

Isparta'da, güreşte geleceğe yatırım, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor il Müdürlüğü Antrenörleri, kentteki 12 ilçede güreş dalında yetenekli sporcu tespiti için tarama çalışması başlattı. Taramalarda yetenekli görülen öğrenciler, hem eğitimlerini hem de spor hayatlarını İslamköy Yatılı Bölge Okulu'nda sürdürecekler.


Güreş Isparta İl Temsilcisi Ömer Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörleri Remzi Kurt, Fatih Ziftçi ve Osman Uysal ile birlikte geleceğin sporcularını yetiştirmek için kolları sıvadı.


Güreş İl Temsilcisi Tetik yaptığı açıklamada, "Isparta'mız başta olmak üzere, 12 ilçede güreşte yetenekli gençleri keşfetmek için bir çalışma yaptık. Antrenör arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güreşte geleceğe yatırım yapıyoruz" dedi. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu
Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kızlar için futbol okulu Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:13:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da, güreşte geleceğe yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]