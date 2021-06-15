Isparta'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Isparta'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nın kent merkezindeki Davraz Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.G, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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