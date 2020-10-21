Hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı - Son Dakika

Hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

21.10.2020 19:31

Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmayan şüpheliyi, ikna çabası sürüyor.

Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmayan şüpheliyi, ikna çabası sürüyor.

Çocuklarını görme isteğiyle Modern Evler Mahallesi'ndeki eşinin yaşadığı 4 katlı apartmana gelen İ.K, ikinci kattaki daireye girdi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen İ.K, tartıştığı eşini tabancayla elinden yaraladı.

Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Bu arada çocuklarından birini yanına alıp kapıyı kilitleyen şüpheli, teslim olmamak için polislere direndi.

Zaman zaman balkona çıkan zanlıyı ikna etmek için emniyet yetkililerinin çabası 2 saattir sürüyor.

Özel harekat polislerinin sevk edildiği olay yerinde ambulans ve itfaiye ekibi hazır bekletiliyor.

Hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı
Hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı
Hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı - Son Dakika

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