Isparta'da halı yıkamacılar tek çatı altında birleşti - Son Dakika

Isparta'da faaliyet gösteren halı yıkamacılar tek çatı altında birleşerek dernek kurdu. Dernek Başkanı Mustafa Sökmen, mesleğin sorunlarını her platformda dile getireceklerini söyledi.

Kentte halı yıkama sektöründeki işletmeciler bir araya gelerek, Isparta Halı Yıkamacılar Derneği çatısı altında birleşti. Dernek başkanlığına getirilen Mustafa Sökmen, amaçlarının halı yıkamacılar arasında birlik ve beraberliği sağlamak olduğuna dikkat çekti. Sökmen, tek ses olarak sektörün sorunlarına çözüm arayacaklarını söyledi.

"Tam kapanmada illegal çalışanlara ceza yazılıyor"

17 günlük tam kapanma sürecinde halı yıkamacıların faaliyet göstermediğini belirten Mustafa Sökmen, birçok yetkili ile görüşmelerine rağmen, kısıtlamadan muaf tutulmadıklarını kaydetti. Sökmen, tam kapanma sürecinde işletmelerini açan firmaların ise ceza ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Meslektaşlarına uyarılarda bulunan Başkan Mustafa Sökmen, "İllegal olarak çalışmanın büyük cezası var. Bu nedenle halı yıkama işletmelerinin kuralları uymasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - ISPARTA