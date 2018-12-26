Isparta'da "Halk Günü" Buluşmaları
22 dakika önce
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu vatandaşlarla "Halk Günü" buluşması gerçekleştirdi.
Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
vatandaşlarla "Halk Günü" buluşması gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vali Seymenoğlu, etkinlikte vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken, takip edilmesi gereken konular hakkında not aldı, vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümü için de ilgili birimlere talimat verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:53 Kaynak: AA
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