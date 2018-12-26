Son Dakika Haberleri: Isparta'da "Halk Günü" Buluşmaları

Isparta'da "Halk Günü" Buluşmaları

22 dakika önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu vatandaşlarla "Halk Günü" buluşması gerçekleştirdi.

Isparta'da
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu vatandaşlarla "Halk Günü" buluşması gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Seymenoğlu, etkinlikte vatandaşların sorun ve taleplerini dinlerken, takip edilmesi gereken konular hakkında not aldı, vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümü için de ilgili birimlere talimat verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:53 Kaynak: AA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel
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