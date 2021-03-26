Isparta'da halk kütüphanesi 207 bin 247 okuyucuya hizmet verdi - Son Dakika

Isparta'da bulunan Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi son bir yılda toplam 307 bin 247 okuyucuya hizmet verdi.

Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen 57. kütüphane haftası bu sene Covid-19 pandemi nedeniyle 29 Mart - 02 Nisan 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu kapsamda Isparta'da hafta boyunca 20.30-21.00 saatleri arasında "Isparta Okuyor" adı altında evde kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Kütüphane Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son bir yılda kentteki Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi'ndeki 77 bin 435 kaynaktan 35 bin 785 üyeye 40 bin 664 materyalin ödünç verildiği belirtildi. Açıklamada, "Kütüphanemizde toplamda 207.247 okuyucumuza hizmet vermişiz. Bu hizmetler ülkemizin tüm illerindeki kütüphaneleri tarafından verilmekte olup sürdürülebilir kalkınmada insanlarımıza ve ülkemize büyük katkı sağlanmıştır" denildi. - ISPARTA