Son Dakika Haberleri: Isparta'da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz
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Isparta'da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz

51 dakika önce

Isparta Belediyesi, S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nce yürütülen seferlerin Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Isparta'da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz, System.String[]
Isparta Belediyesi, S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nce yürütülen seferlerin Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Arefe günü (bugün) ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayramın ilk 3 günü otobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bayramın ilk günü seferler saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30'da başlayacak. - ISPARTA
Kurban Bayramı, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
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