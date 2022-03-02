Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

02.03.2022 12:08

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandıISPARTA Isparta'da 6 aylık hamile imam nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

ISPARTA Isparta'da 6 aylık hamile imam nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Yazısöğüt Köyü'nde meydana gelen olayda, Ş.G. (18), dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa ile otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.G, yanında bulunan silahla Karabuğa'ya ateş etti. Karabuğa başından ve karın bölgesinden yaralandı. Ş.G, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis önüne bırakarak kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Raziye Karabuğa ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı Ş.G., kısa sürede polis ekipleri tarafında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı

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Otomobil, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da hamile eşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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