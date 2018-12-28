Isparta'da Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
1 saat önce
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Isparta
'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu"ndan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Ş.Y'nin Vatan Mahallesi
'nde bir evde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.Y'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:25 Kaynak: AA
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