Son Dakika Haberleri: Isparta'da Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

1 saat önce

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Isparta'da Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı, System.String[]
Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu"ndan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Ş.Y'nin Vatan Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.Y'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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