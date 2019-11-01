Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
Isparta'nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında ambulansta nakledilen hasta, otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 2 görevlinin de bulunduğu öğrenildi.
Yaralıların, kaza sonrasında Gelendost'tan gönderilen başka ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA
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