Son Dakika Haberleri: Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

6 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Isparta'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı, System.String[]

Isparta'nın Gelendost ilçesinde hasta nakli yapan ambulans ile otomobilin dörtyol kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Yaralılar arasında ambulansta nakledilen hasta, otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 2 görevlinin de bulunduğu öğrenildi.


Yaralıların, kaza sonrasında Gelendost'tan gönderilen başka ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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