Hasta yakınını dolandırmaktan yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da bir hasta yakınının yaklaşık 100 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta Şehir Hastanesinde eşi tedavi gören O.Ş'nin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

O.Ş'nin hasta eşinin vücudundaki yanıkları tedavi için ilaç tedarik edeceğini vadederek yaklaşık 100 bin lirasını, kendi hesaplarına havale ettirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen S.Ü'nün (48) yakalanması için Sakarya, İstanbul ve Isparta'da ortak operasyonlar yapıldı.

Ekipler, 141 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Isparta'da olduğunu tespit ettikleri S.Ü'yü gözaltına aldı.

16 ilde 25 ayrı suça karışmaktan aranan S.Ü, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.