Isparta'da hayat normale dönüyor (2) - Son Dakika

TBMM BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ: ŞOV AMAÇLI AÇIKLAMALAR GÖRÜYORUZ

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da valilik bünyesinde 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde konuştu. Sahada 614 personelle müdahale verildiğine dikkati çeken Bilgiç, bölgede bulunan muhalefet partilerin temsilcilerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Burada afet yaşandığı ve topyekun mücadele verildiğini belirten Bilgiç, "Cuma sabahından bu yana burada çalışmalar yapıyoruz. Başka siyasi partilerden arkadaşlar, dün gece yarısı Isparta'ya gelmişler. Sanki günlerdir Isparta'daymış gibi, vatandaşla veya bu işle meşgullermiş gibi, tamamen kirli siyaset ve şov amaçlı yapılan açıklamaları görüyoruz" dedi.

'BU GECE KESİNTİLERİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ'Bilgiç, elektrik ve yüksek gerilim hatlarında ağırlıklı olarak buzlanmadan kaynaklanan kesinti sorununun yaşandığını, bir afetle karşı karşıya kalındığını söyledi. Sahada ekiplerin arızaları gidermek için perşembe gecesinden itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Bilgiç, "Isparta ekipleri yetişmeyeceği için diğer illerden çok ciddi takviyelerle arıza bakımlarına destek veren ekip, 10 katına çıkarıldı. Şu anda sahada 614 personelle müdahaleler devam ediyor" dedi.Bilgiç, 95 köyde elektrikle ilgili problemin devam ettiğini, merkezde de dün yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 235 noktada genel hasar oluştuğunun belirlendiğini belirterek "Bu gece saatlerinde Isparta merkezdeki bütün elektrik kesintilerini ortadan kaldırmış olacağız. Köylerdeki çalışmalarımızın bir kısmını bugün, kalanlarını da yarın sonlandırarak bütün elektriklerin verilmesini temin edeceğiz. Bütün köy yollarımız açık" ifadelerini kullandı. 'KİRLİ SİYASETİ KINIYORUM'Bilgiç, üzüldükleri şeyler olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu: "Perşembe günü nöbetçiydim. Meclis'te çalışmalarımızı bitirdikten sonra cuma günü sabah erkenden Isparta'ya geldik. O günden beri ilgili bütün arkadaşlarımızla, valimizle, sonrasında İçişleri Bakan Yardımcı'mız burada, Enerji Bakanı'mız burada, AFAD Başkanı burada; bütün bu çalışmaları birlikte sürdürüyoruz. 24 saat buradayız, üzülüyorum. Başka siyasi partilerden arkadaşlar, dün gece yarısı Isparta'ya gelmişler. Sanki günlerdir Isparta'daymış gibi, vatandaşla veya bu işle meşgullermiş gibi, tamamen kirli siyaset ve şov amaçlı yapılan açıklamaları görüyoruz. Böyle durumlarda hep birlikte kenetlenmek ve mücadeleyi yapmak; işin ucundan tutmak gerekirken, yapılan bu kirli siyaseti de buradan kınadığımı belirtmek istiyorum."'DAVET BEKLEMENİN ANLAMI YOK'Bir gazetecinin CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin Isparta'nın afet bölgesi kapsamına alınmasına yönelik açıklamalarını sorması üzerine Bilgiç, şunları kaydetti: "Isparta'yı afet bölgesine almak değerlendirmesi başka bir şey, sizin bütün devletin imkanlarıyla burada olmanız başka bir şey. AFAD Başkanı da burada, Deregümü'ne gittik. Yaklaşık 500 dönüm kadar serada problem var. Vatandaşlarımızın bu noktadaki bütün mağduriyetleri giderilecek. O istek ayrıdır. Günlerdir burada sahada işin ucundan tutup da bu işe katkı sağlıyormuş gibi bir görüntü verip, bütün bu mücadeleyi sürdüren kurumların, vatandaşları oradaki hizmet eden çalışan personelin mücadelesi yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz. Davetle bu iş olmaz. Eğer davet bekliyorlarsa, kendilerini misafir hissediyorlarsa şundandır; CHP'nin milletvekili yok ama İYİ Parti'nin milletvekili var Isparta'nın. Açıklama yapmak yerine gelip, burada çalışmalara katılabilirdi. Böyle şeylerde davet beklemenin anlamı yok. Burada bir düğün de yok. Burada afet yaşanıyor ve topyekun bir mücadele var. Bu mücadeleye destek olmak lazımken 'Bizi çağırmadılar davet etmediler' demenin bir anlamı yok."ISPARTA'YA 13 İLDEN DESTEKBilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Isparta'ya elektrik ile ilgili 13 ilden destek geldi. Destek için Isparta'ya gelen personel sayısı 513. Bununla birlikte Belediye Başkanı'mızın da komşu belediyelerden talepleriyle gelmiş olan kar kürüme ve tuzlama araçları var. Gelen araç sayısı da 9'dur. Bunlara ilave olarak Kastamonu 'dan 2 bin KW'lık bir jeneratör, 1000 KW'lık bir jeneratör, Isparta merkezden temin edilen bir jeneratör geldi."BAKAN DÖNMEZ: ELEKTRİKLER AKŞAM SAATLERİNDE VERİLECEKTBMM Başkanvekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte Eğirdir 'de incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , elektriklerinin bugün akşam saatlerinde verileceğini müjdeledi. Daha sonra Eğirdir Çay köyüne giden Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maalesef bölgemiz 2-3 gündür yoğun kar yağışı altındaydı. Hamdolsun ekiplerimiz birçok köyümüze elektriği verdi, ama birkaç gün süreyle sıkıntı yaşandı. Şu anda ekip sayısı da arttı. Araç gereç sayısını da artırdık. Buralarda hizmet vermek için Sivas 'tan, Kastamonu'dan, İstanbul 'dan, Bursa 'dan, İzmir 'den eleman transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz, zaten burası çözülmüş oldu. Diğer çalışmaların devam ettiği köylerimiz var. Onlara da şu anda sayın vekillerimizle birlikte bakıyoruz. Sahadaki çalışmaları, eksik noksan varsa onları hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Ben anlayışınız için de sabrınız için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız."

Ardından Eyüpler köyünü ziyaret eden Bakan Dönmez, soğuk hava deposunu gezdi. Daha sonra Eğirdir Sorkuncak köyüne giden Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, burada da köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek ilçeden ayrıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ-Kemal ERBEN/ISPARTA, -