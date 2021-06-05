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Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği - Son Dakika

Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği

05.06.2021 11:00
Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği, System.String[]

Isparta'da Türk Kızılay'ı hayata geçirilen '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında hayırsever iş insanı Emin Gülmez, 4 derslikli anaokulu yaptıracak.

Isparta'da Türk Kızılay'ı hayata geçirilen '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında hayırsever iş insanı Emin Gülmez, 4 derslikli anaokulu yaptıracak.

Türk Kızılay'ı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Isparta'da Burdurlu hayırsever iş insanı Emin Gülmez tarafından inşası yapılacak olan 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı. Isparta Valiliği'nde düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, hayırsever iş insanı Emin Gülmez, Kızılay Isparta Şube başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz katıldı.

"En kısa zamanda yapılıp çocuklarımıza hizmet edecek"

Törende yaptığı konuşmada devletin devam ettirdiği bu tür yatırımlara hayırseverlerin desteğinin önemini vurgulayan Vali Seymenoğlu "Anaokulumuzu yerleşime yeni açılmış olan ve hızlı bir yapılaşmayla birlikte nüfusu artmaya devam eden Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde planladık. İnşallah okulumuz güzel bir proje ile Emin Bey tarafından en kısa zamanda yapılıp Isparta'mızın çocuklarına hizmet verecektir. Devletimiz elbette çok güçlü ve bu tür yatırımları yapıyor. Ancak bu yatırımların yanına hayırseverlerimizin de katkılarıyla yenilerini eklediğimiz takdirde okullarımız daha hızlı bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Bu da bizim eğitimdeki kalitemizi artırmış oluyor. Hayırseverlerimize tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Burdur'da eğitim alanında bir çok bağışı bulunuyor"

Projenin 2018 yılında Eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım tarafından başlatıldığını belirten Burdur Valisi Arslantaş "Isparta, 81 İlde 81 Anaokulu projesi uygulanan 64. ilimiz. Hayırsever iş insanı Emin Gülmez'in Burdur'da eğitim alanında bir çok bağışı bulunmakta. Kendisi 'Isparta'da da böyle bir ihtiyaç olduğunu duyunca hiç tereddüt etmeden tamam' dedi. Isparta Valiliğimiz de bir günde yer temini sağladı. Hem sayın Valimize hem de hayırsever iş insanımız Emin Gülmez'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Böylesi güzel bir hayır işinin içinde olmaktan çok mutlu olduğunu kaydeden iş insanı Emin Gülmez ise bu tür projelere devam edeceğini söyleyerek anaokulun Ispartalılara hayır uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ardından Vali Ömer Seymenoğlu, hayırsever iş insanı Emin Gülmez ve diğer ilgililer anaokulu protokolünü imza altına alarak projenin hayırlı olmasını dilediler.

Önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak anaokulunun yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul edeceği açıklandı. - ISPARTA

Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği
Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği
Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği

Kızılay, Isparta, Burdur, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Isparta'da hayırsever iş insanından eğitime anaokulu desteği - Son Dakika


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