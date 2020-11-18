Isparta'da bir askeri malzeme dükkanından botların çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Pirimehmet Mahallesi'nde askeri malzeme satan dükkanın sahibi, dükkanın önüne koyduğu botların olmadığını fark etti.
Güvenlik kameralarını inceleyen işletme sahibi, botların çalındığını tespit etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.
Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin dükkanın önünde sergilenen botları incelemesi ve uzaklaşması yer alıyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Hırsızın bot çalma anı kamerada - Son Dakika