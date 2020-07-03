Isparta'da hırsızlık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'da hırsızlık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte hırsızlık olaylarına karşı yaptıkları çalışmalarda farklı suçlara karıştıkları tespit edilen toplam 40 şüpheliyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte hırsızlık olaylarına karşı yaptıkları çalışmalarda farklı suçlara karıştıkları tespit edilen toplam 40 şüpheliyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında il merkezinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 6 ayrı 'Oto-Otodan Hırsızlık' uçundan 4 şüpheli, 6 ayrı 'Açıktan Hırsızlık' suçundan 9 şüpheli, 3 ayrı 'İkametten Hırsızlık' suçundan 3 şüpheli, 2 ayrı 'Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı' suçundan 4 şüpheli ile 13 ayrı 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan 20 şüpheli olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, hırsızlığa konu olan malzemeler de hak sahiplerine teslim edildi.


Yaya ve motorize devriyeler arttırıldı


Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentte meydana gelen açıktan hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarının suç analizlerine göre, yer ve zaman bakımından suç işlenen bölgelerde yaya, motorize devriyelerinin arttırıldığı bildirildi.


Motosikletler açık alanlarda kilitli tutulmalı


Vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı da uyarıldığı açıklamada, açıktan motosiklet hırsızlığına karşı motosikletlerin kilit altında tutulması ve şartlar uygunsa kapalı alanlarda muhafaza edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.


Araç camları açık bırakılmamalı, yedek anahtarı güvenli yerde saklanmalı


Oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların açık otopark ile açık alanlara park ettikleri araçlarının kapılarını kesinlikle kilitli bırakmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Araç camlarının açık vaziyette bırakılmaması, araçların kontak anahtarının araç üzerinde ve çevresinde bırakılmaması, araç içerisinde değerli eşya bırakılmaması, araçların yedek anahtarlarının güvenli bir yerde saklanması suçun önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.


İşyerlerinde bireysel tedbirler alınmalı


Ayrıca işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarına ilişkin ise işyerlerinin kapanışlarında işyeri dışarısına değerli malzeme veya eşya bırakılmaması gerektiği vurgulandı. İşyeri kapılarının kilitlenmesi, vitrin ve pencerelerinin kapatılması, işyeri çevresinin aydınlatmasının yeterli düzeyde yapılması, işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarının kayıt yapıp yapmadığı konusunda kontrollerinin sağlanması ve alarm takılarak bireysel tedbirlerin alınması hırsızlıkla mücadelede etkin rol oynayacağı belirtildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da hırsızlık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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