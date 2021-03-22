Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçede iki aydır yapılan hırsızlıklar üzerine çalışma başlatan polis, M.S'yi takibe aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini görünce kaçmaya çalışan zanlı, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerine giren zanlının çekmeceden para çaldığı anlar yer alıyor.