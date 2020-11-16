Isparta'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı
16.11.2020 15:31
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Boğazköy köyünde kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Boğazköy köyünde kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 13 Kasım günü Sütçüler ilçesine bağlı Boğazköy köyünde kullanılmayan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında hırsızlık yapılacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda A.İ.T., N.G., ve Ö.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler 14 Kasım'da sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti "Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor