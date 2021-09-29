Isparta'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir motosiklet ve bahçelerden su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Koçtepe ve Baladız köylerinde sayaç ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüpheliler, A.A, N.E ve A.A yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A ve N.E adli kontrol şartıyla salıverilirken, A.A ise tutuklandı.