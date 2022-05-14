Isparta'da hortum paniği kamerada - Son Dakika
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Isparta'da hortum paniği kamerada

14.05.2022 16:40
Isparta'da hortum paniği kamerada

ISPARTA'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ISPARTA'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda hortumu görenlerin kaçması ve panik anları yer aldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü.


Isparta'da hortum paniği kamerada
Isparta'da hortum paniği kamerada
Isparta'da hortum paniği kamerada
Isparta'da hortum paniği kamerada
Isparta'da hortum paniği kamerada
Isparta'da hortum paniği kamerada
Isparta'da hortum paniği kamerada
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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