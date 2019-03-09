Son Dakika Haberleri: Isparta'da Hurdacılar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Gözaltı

Isparta'da Hurdacılar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Gözaltı

1 saat önce

ISPARTA'da, sanayi sitesinde hurdacılar arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Isparta'da Hurdacılar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Gözaltı, System.String[]
ISPARTA'da, sanayi sitesinde hurdacılar arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gül Petek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde hurdacılık yapan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.G., C.G. ve E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:24 Kaynak: DHA

Polis, Isparta, Güncel
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