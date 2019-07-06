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Isparta'da içki kaçakçılığında 1 tutuklama

1 saat önce

Isparta'da içki kaçakçılığında 1 tutuklama Isparta'da 339 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda 1 tutuklama Jandarma tarafından yakalanmasalardı, birçok insanı zehirleyeceklerdiISPARTA - Isparta'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki...

Isparta'da içki kaçakçılığında 1 tutuklama
Isparta'da 339 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda 1 tutuklama
Jandarma tarafından yakalanmasalardı, birçok insanı zehirleyeceklerdi
ISPARTA - Isparta'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki sokarak satma hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Antalya'dan kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Antalya'dan, Burdur'un Bucak ilçesi güzergahını kullanarak Isparta'ya gelen 3 farklı araç Burdur Dağ Yolu üzerindeki Gelincik Köyü yakınlarında durduruldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu, kaçak olduğu belirtilen sahte bandrollü 335 şişe viski, 2 şişe votka ve 2 şişe rakı ele geçirdi.
Operasyonda F.K. - R.K. - A.Y. ve T.I. gözaltına alındı.
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden R.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, Jandarma tarafından ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, yapılan araştırma sonucunda sahte bandrollü kaçak içkilerin gerçeği gibi piyasaya sürülmek istendiği ortaya çıktı.
Isparta'da içki kaçakçılığında 1 tutuklama
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
Jandarma, Isparta, 3. Sayfa
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