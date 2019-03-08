Son Dakika Haberleri: Isparta'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Isparta'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

1 saat önce

Isparta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Isparta'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Isparta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacıda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açtı.

Yaralanan S.G. C.G. ve E.G. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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