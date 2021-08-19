Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Isparta'da iki grup arasında çıkan kavga, bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

Kent merkezindeki Kafeler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgaya karışanlar, emniyete götürüldü.

Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.