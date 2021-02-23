Isparta'da iki gündür kayıp avcı ormanda ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde avlanmaya giden bir kişinin, ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamharman köyünde yaşayan Ali Akkuş, iki günce önce ormana avlanmaya gitti.

Geri dönmeyen avcının yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Köylülerle arama çalışması başlatan ekipler, ormanlık alanda Akkuş'un cesedini buldu.

Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan ve astım hastası olduğu öğrenilen Akkuş'un cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.