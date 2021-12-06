Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada, otomobillerdeki Emine Gökkaya (54) ile Gülümser Çayır (59), hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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