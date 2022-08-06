Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada - Son Dakika
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Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada

06.08.2022 10:20
Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada

Isparta'da ikisi kadın, beş kişi arasındaki yumruk ve yelken bidonlu kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da ikisi kadın, beş kişi arasındaki yumruk ve yelken bidonlu kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların ve yelken bidonlarının havada uçuştuğu kavgaya grup içerisinde bulunan 2 kadın da dahil oldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga güçlükle ayrıldı.

Vatandaşlar kavgayı film izler gibi izledi

İkili grup arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Yumrukların ve yelken bidonlarının havada uçuştuğu kavgaya bazı vatandaşlar gülerek tepki verirken, bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da yelken bidonlu kavga kamerada - Son Dakika
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