Isparta'da İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Toplantısı başladı - Son Dakika
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Isparta'da İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Toplantısı başladı

12.05.2022 19:34
Isparta'da İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Toplantısı başladı

İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Toplantısı Isparta'da başladı.

İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi Toplantısı Isparta'da başladı.

SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İki gün sürecek toplantıda, öğrencilere yönelik sorunlar ve yapılması gerekenler, yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla beraber nelerin yapılabileceği, akreditasyon süreçleri, sektörün beklentileri gibi konular ele alınacak.

Toplantıda, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve TRT Antalya Bölge Müdürü Hikmet Kocama da paydaş gözüyle iletişim eğitimine katıldı.

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Kaynak: AA

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