Isparta'da ilk ve tek!

Bütün dünya ülkelerinde sınavda aynı sorular yer almaktadır. Her yıl bütün ülkelerin temsilcileri toplanıp Bir yıl boyunca ilginç ve zeka gerektiren soruları hazırlıyorlar. Toplamda 3000 civarı soru havuzu oluşuyor ve bu soruların içinden seçilen 30 civarındaki sorular eşzamanlı olarak tüm 80 ülkenin öğrencilerine sorulmaktadır.

Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğin kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor.

Amaç:

Her yılın Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca (6 milyondan fazla) öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadırlar.

Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek eskiden beri tüm dünyada var olan bir düşüncedir. Bu kapsamda yapılan çok fazla sınav vardır. Bunlardan en önemlisi Uluslararası Matematik Olimpiyatlarıdır (IMO). 55.si düzenlenen IMO'ya 100 ülke en iyi 6 öğrencisi ile katılıyor. "Kanguru Matematik Sınavı" da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla IMO kadar yaygın ve önemli bir matematik yarışmasıdır. Ancak Kanguru Matematik Yarışması çoğu yönden bu uluslararası matematik olimpiyatlarından farklıdır. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. IMO'da öğrenciler yüksek seviyedeki 6 sorunun çözümü için 2 gün uğraşırlarken Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan "matematiğin zor ve sıkıcı" olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.