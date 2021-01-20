Isparta'da İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, " Ukrayna, İngiltere, Rusya, Almanya'ya yöneldik. Dijital tarafta 56 ülkede 54 tane reklam yaptık. Sosyal medyada kasım sonu itibariyle 5,5 milyar görüntüleme, 1 milyarı aşkın izlenme, yüzde yüz izlenme ise 800 milyon olarak gerçekleşmiş durumda." dedi.

Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinden oluşan bir heyet, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, ildeki turizmin tanıtımı konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkmen, İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonunda yaptığı konuşmada, turizm potansiyelinin yüzde 89'u Marmara ve Akdeniz bölgesinde, yüzde 11'i de diğer bölgelerden oluştuğunu söyledi.

Ajansın amacının Türkiye'nin her noktasındaki kültür ve turizm envanterini, ürünlerini bir şekilde öne çıkarmak ve bunların tanıtımını yapmak olduğunu ifade eden Türkmen, "11 Mart'ta salgın çıktıktan sonra sayın bakanımızın talimatıyla güvenli sertifikası diye bir program çıkardık. Bunun tanıtımı için özellikle Antalya'da yaklaşık 60 büyükelçiyi uçakla transfer ederek otellere yerleştirip, sağlıklı bir şekilde nasıl tatil yapabileceklerini göstermeye çalıştık." diye konuştu

Diplomasi girişimleri sonucunda İngiltere, Almanya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden uçakların Türkiye'ye doğru kalkmasını sağladıklarını belirten Türkmen, "Salgında çok yara aldık ama göreceli olarak rakiplerimiz İtalya, İspanya ve Yunanistan'a göre baktığımızda turizm gelirimiz ve gelen turist sayısı bakımından daha az etkilendik, diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başka ülkelerin güvenli turizm sertifikasıyla ilgili Türkiye'den bilgi almaya çalıştıklarını belirten Türkmen, dünyaya Türkiye'de nasıl rahat tatil yapıldığının altının çizilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başka ülkelerde Türkiye'nin televizyon reklamlarını yaptıklarını dile getiren Türkmen, şöyle devam etti:

"Televizyon reklamlarımız iyi oranda izlenme oranlarına geldi. İlk başta 18 ülkede televizyon reklamına başlamıştık. Uçuş olmadığı dönemlerde her ülkede reklam yapmadık. Ukrayna, İngiltere, Rusya, Almanya'ya yöneldik. Dijital tarafta 56 ülkede 54 reklam yaptık. Sosyal medyada kasım sonu itibariyle 5,5 milyar görüntüleme, 1 milyarı aşkın izlenme, yüzde yüz izlenme ise 800 milyon olarak gerçekleşmiş durumda."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Isparta İl Kültür Turizm Müdürü Ali Göçer katıldı.