Isparta'da 7 aylık hamile kadını kıskançlık nedeniyle öldürmüş

Isparta'da imam nikahlı olarak yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) tüfekle öldüren Şehmuz G. (18) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay 1 Mart günü merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmuz G. ile 1 yıldır imamlı nikahlı olarak yaşadığı ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa otomobille gezmeye çıktı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şehmuz G., Raziye Karabuğa'yı yanındaki tüfekle 2 el ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden vurdu. Şehmuz G., ağır yaralanan Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Raziye Karabuğa ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Şehmuz G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehmus G., hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şehmuz G., hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Şehmuz G.'nin ifadelerine de yer verildi. Şehmuz G., olay anına ilişkin verdiği ifadede imam nikahlı yaşadığı Raziye Karabuğa'nın kendisinden 7 aylık hamile olduğunu, olay günü saat 20.00 sıralarında otomobille gezintiye çıktıklarını anlattı. İlk olarak Ayazmana Mesirelik Alanına gittiklerini ve orada 3 alkollü içki içtiğini belirten Şehmuz G., daha sonra aracına gaz aldığını ve oradan da Yazısöğüt Köyü yakınlarına aracı park ettiklerini söyledi. Burada 2 alkollü içki daha içtikten sonra Raziye Karabuğa ile benzin istasyonunda başka bir erkeğe dikkatli dikkatli bakması nedeniyle tartışma yaşadıklarını ifade eden Şehmuz G., "Kıskançlıktan dolayı tartıştık. Bu sırada sinirlenerek dışarı çıktım. Aracımda sürekli bulunmayan ancak akşamları dışarı çıktığımda yanıma aldığım pompalı tüfekle aracın açık olan şoför kapısından içeriye doğru 2 el ateş ettim. Eşimin yüzünde kan görünce Şehir Hastanesi'ne götürdüm ve görevliler sedyeye koyarak eşimi götürdüler. Ben de hastaneden araçla ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Şehmuz G., olayda kullandığı tüfeği hastane çıkışı çöp kutusuna attığını daha sonra polislerin kendisini yakaladığını, pişman olduğunu ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini kabul ettiğini de belirtti. - ISPARTA