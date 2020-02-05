Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama - Son Dakika

Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama

6 saat önce

Isparta'da polisin yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama, System.String[]

Isparta'da polisin yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve yaygınlaşmasını engellemek adına çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 1 Şubat'ta İran uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenleyen Narkotik Polisi, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramalarda, şüphelilerle birlikte, 104 adet metadon tablet, 6 adet suboxone tablet, 3.11 gram Afyon sakızı maddesi, 0.38 gram eroin maddesi ve 11 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.


4 şüpheliye adli işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı


Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Narkotik, Isparta, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı
Hamaney: Yüzyılın anlaşması, Trump'tan önce ölecek Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 01:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]