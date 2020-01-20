Isparta'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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Isparta'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan iki kişi tutuklandı
7 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:36 Kaynak: AA
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden üç kişinin gelerek kaçak kazı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kaçak kazı yapan C.O, B.T, ve A.M'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki çukuru kazmak için kullandıkları iş makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O. ve B.T. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise serbest bırakıldı.
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