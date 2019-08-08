Son Dakika Haberleri: Isparta'da iş yeri yangını
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Isparta'da iş yeri yangını

1 saat önce

Isparta'da bir motosiklet satış mağazasında çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.

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Isparta'da bir motosiklet satış mağazasında çıkan yangında 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kesikbaş mevkisinde Ali Özdemir'e ait motosiklet satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmeye çalışan Ali Özdemir ve Gökhan Güzel hafif yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ali Özdemir, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:58 Kaynak: AA
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