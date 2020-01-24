Isparta'da iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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Isparta'da iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu

6 saat önce

Isparta'da çeyiz dükkanında çıkan yangında hasar oluştu.

Isparta'da iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu, System.String[]

Isparta'da çeyiz dükkanında çıkan yangında hasar oluştu.

Pirimehmet Mahallesi 1750 Sokak'ta, Münevvrer Dektaş Tetik'e ait çeyiz dükkanında elektrik kontağından yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, çeyiz malzemelerinin çoğu ve iş yeri hasar gördü.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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