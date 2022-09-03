Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi

03.09.2022 12:16
Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi

ISPARTA'da işlettiği çay ocağına hırsız giren Halis Karabulut (51), güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şüphelilerden birinin kendi çalışanı olduğunu gördü.

ISPARTA'da işlettiği çay ocağına hırsız giren Halis Karabulut (51), güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şüphelilerden birinin kendi çalışanı olduğunu gördü. Karabulut, "Ben garip diye çocuğu çalıştırmak için aldım. Apart tuttum, kıyafetler, cep telefonu aldım. 50 bin lira değerindeki makine ve ekipmanları kamyonete yükleyip götürdü" dedi.

Pirimehmet Mahallesi'nde, iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos sabahı geldiği iş yerinin soyulduğunu görüp polise haber verdi. İhbar sonrası adrese gelen polis, Karabulut'un ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, 1 gün önce, saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 1'i kadın 3 kişinin, çay ocağındaki malzemeleri kamyonete yükleyip götürdüğü belirlendi. Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi yaptığını değerlendiren polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

'GARİP DİYE YANIMA ALDIM'Demirören Haber Ajansı'na konuşan Halis Karabulut, kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin kendi çalışanı olduğunu görünce şoke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sakın ola bu zamanda kimseye güvenmeyin. Ben garip diye çocuğu aldım işe, çalıştırmak için. Apart tuttum, kıyafetler, cep telefonu aldım ama en sonunda dükkanı bu hale getirdi. Pazar akşamı dükkandaki 50 bin lira değerindeki makine, ekipmanları yanındaki 1 kadın, 1 erkek arkadaşıyla kamyonete yükleyip götürdüler. İnternetten verdiğim iş ilanına başvuru yaptı. Görüştüğümde sokakta kaldığını, kimsesi olmadığını, annesini yeni kaybettiğini, Sivas'tan yeni geldiğini, cezaevinden yeni çıktığını, bir şans verilmesini istediğini söyledi. 'Tamam, gel beraber çalışalım' dedim. 3 gün sonra 1 kavgaya karışmış, sakatlanmış ama bana bisiklet kazası geçirdiğini söyledi. Ben bunu yatırdım, kendi ellerimle çorbalar yaptım, kıyafetler aldım. İyileştiğinde beraber çalışacaktık ama pazar akşamı arkadaşını çağırıp, buradaki bütün eşyayı kamyonete yükleyip, kaçıp, gittiler. Isparta'nın her yerinde mobese kamerası var ama çaldıkları kamyonetin plakasını dahi tespit edemedik."'BİR ÇAY KAŞIĞI DAHİ BIRAKMAMIŞ'C.Ö.K. ve beraberindeki şüphelilerin iş yerinde ne var ne yok hepsini götürdüğünü anlatan Halis Karabulut, "Tost makinesi, sanayi tipi bulaşık makinesi, çay makinesi, 15 telsiz, buzdolabı her şeyi götürdü. Bir çay kaşığı dahi bırakmamış. Adam silme sıyırmış götürmüş. Nasıl vicdan anlamıyorum? Esnafımız da bu çocuğu garip diye biliyordu. Herkes yardım etti. Bütün herkes bunu sahiplendi ama bu çocuk bunu yaptı bize. Bu zamanda kimseye güvenmeyin, bu zaman o zaman değil. Herkes iyi insan değil" diye konuştu.'BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI SANMIYORDUM'Karabulut'un iş hanından komşusu olan restoran işletmecisi Oğuz Çavuş (19) da "Şahsı çok tanımıyorduk, Halis Abim gariban dedi. Ben lokantadan her akşam yemeğini verdim, yeri geldi cebine para koydum. Böyle bir şey yapacağını sanmıyordum. İnşallah en kısa zamanda eşyalar bulunur" dedi.

Öte yandan hırsızlık anına ilişkin görüntülerde ise şüphelilerin iş yerinden çıkardıkları eşyaları kamyonete yüklediği görüldü.


YORUMLAR
500
Isparta'da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi, 5 kişi yakalandı Isparta'da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi, 5 kişi yakalandı Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı Isparta'da okul çevrelerinde öğrenci ve trafik güvenliği için tedbir alındı
Kaynak: DHA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:17:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement