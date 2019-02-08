Son Dakika Haberleri: Isparta'da Jandarmadan Silah Operasyonu

Isparta'da Jandarmadan Silah Operasyonu

1 saat önce

Isparta'nın Aksu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Isparta'da Jandarmadan Silah Operasyonu, System.String[]
Isparta'nın Aksu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışması sonucu Aksu ilçesi Zindan Mağarası mevkiinde ikamet eden şahıslara ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 183 tabanca fişeği ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla suç aletlerine el konulurken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Aksu, Jandarma, Isparta, 3. Sayfa
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