Isparta'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Isparta
'nın Gönen
ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Isparta İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda hakkında arama kararı bulunan Ş.D. isimli şahsın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyündeki evine operasyon düzenledi. Ş.D.'nin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştiren jandarma, 0.33 gram eroin maddesi, 1.41 gram amfetamin/metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanım aparatı, bıçak ve pala ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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