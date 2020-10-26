Isparta'da jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

Isparta'da jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
26.10.2020 12:31
Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 10 litre sahte içki ele geçirdi.
Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 10 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-25 Ekim 2020 tarihleri arasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticaretinin önlenmesiyle amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 48 gram esrar, 36 adet narkotik madde içeren hap, 5 gram eroin, 1 gram bonzai ile 10 litre sahte viski ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. - ISPARTA
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