Isparta'da jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 10 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-25 Ekim 2020 tarihleri arasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticaretinin önlenmesiyle amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 48 gram esrar, 36 adet narkotik madde içeren hap, 5 gram eroin, 1 gram bonzai ile 10 litre sahte viski ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. - ISPARTA