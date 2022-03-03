Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı - Son Dakika

3 Şubatta yaşanan yoğun kar yağışı ardından günlerce elektriksiz kalınan Isparta'da çeken vatandaşlar yeni bir elektrik kesintisi vakasıyla karşı karşıya.

Kentte kar yağışı merkez ve ilçelerinde etkili oluyor. Kar, elektrik tellerine dokunmasıyla kıvılcım çıkartıyor. Isparta'nın bir çok noktasında vatandaş kamerasıyla çekilen görüntülerde elektrik tellerinin kıvılcım çıkarttığı görülüyor.

MUHTAR: TELLERE KAR TOPU ATIN

Isparta'da Muzaffer Türkeş Mahallesi'nin muhtarı İbrahim köse, vatandaşları elektrik tellerinde biriken karları düşürmek için tellere kar topu atmaya davet etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Köse; "Sayın Muzaffer Türkeş Mahallesi sakinlerimiz. Elektrik telleri tüm sokaklarda sarkmaya başladı. Kopmalar meydana gelebilir. Tüm mahalle sakinlerimizi elektrik tellerine kar atarak tellerdeki ağırlığı düşürmeye davet ediyorum" dedi.

Yerel haber32.com sitesinde yer alan habere göre; elektriklerde kesinti yaşanan Vatan mahallesi, Halıkent Mahallesi, Gülistan mahallesinin yanı sıra Karaağaç mahallesi Mehmet Tönge mahallesi, Işıkkent mahallesi, Binbirevler mahallesi , Yedişehitler mahallesi , Yalvaç ilçesi ve Sarı idris beldelerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

ELEKTRİK TELLERİ TEMİZLENMEYE BAŞLANDI

Isparta'da kar yağışı sonrası ekipler bir yandan ağaçların dallarını kesiyor. Diğer yandan elektrik tellerini temizliyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası elektrik tellerinin hasar görmemesi için hummalı çalışma var. Ekipler sahada ağaçların dallarını keserken bir yandan da elektrik tellerini temizliyor. Olası bir elektrik arızası yaşanmaması için mücadele veriliyor.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunuluyor ve ağaçların altında beklemeyin çağrısı yapılıyor.

EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi. Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Dün başlayan kar yağışı sonrası elektriklerin kesilmesi sosyal medyada da tepkiye neden oldu. Özellikle Isparta'da yaşayan yurttaşlar sosyal medya paylaşımlarında, önlem alınmamasına tepki gösterdi. İşte o tepkiler...