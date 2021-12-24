Isparta'da kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Isparta'da polisin bir evde yaptığı aramada satışa hazır halde kaçak olduğu anlaşılan 808 litre içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay Isparta Kuleönü beldesi Uludere mevkisinde bulunan bir bağ evinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından arama yapılan evde satışa hazır vaziyette bulunan 808 litre el konulurken olayla ilgili 65 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA