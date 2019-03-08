Son Dakika Haberleri: Isparta'da Kaçak Avcılara 16 Bin Lira Ceza Kesildi

Isparta'da Kaçak Avcılara 16 Bin Lira Ceza Kesildi

43 dakika önce

ISPARTA (İHA) – Isparta'da canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcıya 16 bin lira ceza kesildi.

Isparta'da Kaçak Avcılara 16 Bin Lira Ceza Kesildi, System.String[]
ISPARTA (İHA) – Isparta'da canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcıya 16 bin lira ceza kesildi.

Isparta Senirkent ilçesi Bozdurmuş Beli Devlet Avlağı'nda canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcı, Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve av koruma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma ile yakalandı. Kaçak avcılara toplam 16 bin 146 TL idari para cezası kesildi. Canlı keklikler ise doğaya salındı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Senirkent, Isparta, 3. Sayfa
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