Isparta'da Kaçak Avcılara 16 Bin Lira Ceza Kesildi
43 dakika önce
ISPARTA (İHA) – Isparta'da canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcıya 16 bin lira ceza kesildi.
ISPARTA (İHA) – Isparta
'da canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcıya 16 bin lira ceza kesildi.
Isparta Senirkent
ilçesi Bozdurmuş Beli Devlet Avlağı'nda canlı mühre ile kınalı keklik avlamaya çalışan 6 avcı, Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ve av koruma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma ile yakalandı. Kaçak avcılara toplam 16 bin 146 TL idari para cezası kesildi. Canlı keklikler ise doğaya salındı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:33 Kaynak: İHA
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