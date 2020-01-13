Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi - Son Dakika

Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi

6 saat önce

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avlayan 4 kişiye 33 bin 984 lira ceza kesildi.

Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi, System.String[]

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avlayan 4 kişiye 33 bin 984 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla arazide denetim yaptı.

İlçeye bağlı Çandır köyü mevkisinde silah sesleri duyan ekipler, hızla bölgeden uzaklaşan bir aracı takibe aldı.

Ekiplerce, bölgeye yakın bir iş yerinde yakalanan araçta yapılan aramada av tüfeği ve kafası kesik vaziyette yaban keçi yavrusu ele geçirildi.

Kaçak av yaptıkları tespit edilen dört kişiye toplam 33 bin 984 lira ceza uygulandı.

Sütçüler, Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun
Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
03:13 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:11 Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
03:10 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:04 BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
02:58 ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi paylaşımlarından dolayı ülkelerine gönderdi - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 03:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da kaçak avcılara 33 bin 984 lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]