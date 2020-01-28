Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza - Son Dakika

Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza

6 saat önce

Isparta'da Eğirdir Gölü'nden 1 ton 250 kilogram kaçak kerevit avlayan 2 kişiye, toplam 10 bin 788 lira ceza kesildi.

Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza, System.String[]

Isparta'da Eğirdir Gölü'nden 1 ton 250 kilogram kaçak kerevit avlayan 2 kişiye, toplam 10 bin 788 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan kerevitlerin ticaretinin yapıldığı ve Konya'nın Akşehir ilçesine gönderileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Gelendost ilçesi Madenli köyü mevkisinde durdurulan minibüste, 57 çuval içinde 1 ton 250 kilogram canlı kerevit ele geçirdi. Kaçak avlandıkları tespit edilen şüpheliler E.B. ve B.B'ye toplam 10 bin 788 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin el koyduğu kerevitler, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir bota alınarak doğal yaşamlarına bırakıldı.

Eğirdir Gölü, Jandarma, Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü olduğu gerekçesiyle yazılan cezayı mahkemede iptal ettirdi
Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 03:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]